Il proc. aggiunto Amato: "Problema criminalità nelle Curve! Anche di natura camorristica"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il procuratore aggiunto di Napoli Sergio Amato per parlare della sicurezza negli stadi: "Ci sono delle difficoltà oggettive per quanto riguarda i controlli all’ingresso negli stadi. Tante volte vediamo che i gruppi organizzati entrano tutti insieme: quando si verificano questi ingressi di massa, la gestione dell’ordine pubblico è complicata.

C’è un allarme violenza nelle curve? C’è un allarme violenza, non solo negli stadi ma nella quotidianità dei cittadini. Non si può pensare che lo stadio sia un’isola felice, anche perché in alcuni settori c’è una concentrazione di pregiudicati. Dovremmo iniziare a negare la definizione di “tifosi” per determinati gruppi. Non si tratta di tifosi di una squadra di calcio, ma di soggetti che puntano a far diventare l’evento sportivo un’occasione per manifestare il proprio modo di essere.

Se faccio il paragone con gli anni ’80 mi sento di dire che oggi il problema degli stadi è molto più contenuto. Ma l’effetto è che certe forme di manifestazione violenta si sono spostate all’esterno dello stadio.

Gli steward non sono in grado di fronteggiare un fenomeno del genere, perché non hanno gli strumenti e perché non sono sufficienti numericamente. Abbiamo mutuato molti provvedimenti che sono stati presi dal governo inglese, ma nonostante ciò non si è raggiunto l’obiettivo: bisogna interrogarsi su questo. Il problema è che non c’è effettività della pena.

Tra le file degli ultras ci sono criminali, di natura ordinaria e di natura camorristica. Fino a poco tempo fa la ripartizione delle tifoserie ultras tra le due curve, rifletteva gli equilibri camorristici in città. Questo dato attualmente è fortemente scemato, ma le persone restano e resta anche la loro indole criminale.

Sono contrario all’idea della punizione collettiva: vietare a tutti una trasferta, perché non si è capaci di ostacolare le condotte violente di gruppi determinati, è una cosa che proprio culturalmente non mi piace".