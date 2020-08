Il punto di Del Genio: “Gattuso bravo, ma in panchina c’erano elementi più in forma. 100mln per non fare mai gol e c’è un problema arbitrale...”

Tra ironia e analisi di cosa non è andato, il giornalista di Tele A e Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio ha tracciato un punto sulla stagione del Napoli e su dove intervenire per la prossima:

Capitolo 1 - Non facciamo mai gol. Problema serio. Spesi 100 milioni per Milik, Lozano e Verdi per non risolvere nulla. Ora spesi altri 100 per Osimhen, Politano e Petagna, ma credo che non possiamo fermarci qui. Servono due esterni offensivi da doppia cifra e speriamo che Osimhen trovi subito la strada giusta.

ATTENZIONE INTERROMPIAMO DA SKY, PIRLO NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS.

Capitolo 2 - La squadra gioca di nuovo bene.è nel suo dna giocar bene. lo dimostra quello che produce sarri lontano da napoli. gattuso è bravo. miracoloso il trionfo in coppa italia, ottimi i 38 punti del girone di ritorno e dignitosissima la doppia sfida giocata con il barcellona. il risultato non credo sarebbe cambiato, però il tecnico calabrese deve ancor più non guardare in faccia a nessuno. politano, lobotka ed elmas erano più in forma di quelli che hanno giocato dall'inizio ed averli impiegati per un tempo lobotka, venti minuti politano e dieci minuti elmas, mi è parso davvero riduttivo.

ATTENZIONE INTERROMPIAMO DA SKY, PARATICI IN DIRETTA DA CASA SUA.

Capitolo 3 - Troppi, ma davvero troppi, gli errori arbitrali subiti dal Napoli. adesso dopo un numero impressionante di torti in italia, anche una decisione sconcertante in champions che ha condizionato la partita. la società deve lavorare molto da questo punto di vista per tutelarsi. parla poco e non sempre con i toni giusti.

ATTENZIONE INTERROMPIAMO DA SKY, SUA MAESTA' AGNELLI VOLEVA SALUTARE TUTTI

Capitolo 4 - Rigore per il Napoli, Insigne parte pronto per calciare ma che succede, fermi tutti...

ATTENZIONE INTERROMPIAMO DA SKY, SOLO PER CONFERMARE PIRLO NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS.