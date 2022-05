Il retroscena di ADL: "Mazzarri voleva andare via dopo due anni, gli dissi: tu rimani qua!"

Nel corso del suo intervento da Piazza del Plebiscito, il presidente del Napoli ha rivelato un retroscena del passato

Nel corso del suo intervento da Piazza del Plebiscito, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rivelato un retroscena del passato: "Io non ho mai obbligato nessuno a restare anche con un contratto lungo. Mai. L'unico forse è stato Mazzarri, un caro amico che saluto, che dopo due anni mi disse che voleva andare via. No, tu qua devi rimanere. E lui molto opportunamente e rispettosamente è rimasto e ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni".