Il retroscena di Spalletti: "Di Lorenzo dopo il Milan ha usato due frasi da capitano"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa

Colpito dalla doppia atmosfera, festa in città e clima opposto nello stadio?

"Certo, si parla e si entra nel pratico. Quello che succede in città o pensate voi... sono rimasto l'ultimo samurai si è scritto, quindi sono l'ultimo a pensare che non si è vinto ancora. Servono ancora 5 vittorie, 15 punti, ma si fanno... (ride, ndr), io sono da anni dietro il pallone che ruzzola, ma so bene che spesso lo fa bene, ma talvolta prende la buchettina e ruzzola male fino a quando non la colpisci e la rimetti in linea. Alla squadra gli parlo in questa direzione e la squadra lo sa bene, Di Lorenzo l'altra mattina dopo di me ci ha messo due frasi da capitano ed in questa direzione: il lavoro va completato, la sconfitta dell'altra sera ci dice questo. Noi siamo convinti e non stiamo dietro a tutto ciò che si dice, mancano 5 vittorie poi ognuno può dire ciò che vuole: chi ti vuole male dice non lo vincono più, altri dicono l'hanno già vinto".