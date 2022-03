Il retroscena di Specchia: “Bocciai Osimhen quando lavoravo per il Torino”

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso di ‘La Città del Pallone’, trasmissione di Kiss Kiss Napoli:

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso di ‘La Città del Pallone’, trasmissione di Kiss Kiss Napoli: “Quando lavoravo per il Torino ricordo che mi proposero Victor Osimhen e lo bocciai perchè chiedevano troppo per il cartellino e pensai che avesse ancora bisogno di migliorare per arrivare in Italia”.