Il ricordo di Gattuso: “Papà mi aveva promesso di farmi vedere Diego, ma non c'erano mai biglietti"

Bellissimo ricordo di Diego da parte di Rino Gattuso in conferenza stampa prima della sfida con l'Az. Queste le sue parole: "I napoletani hanno avuto una fortuna incredibile, vedere dal vivo Diego, io avevo 10 anni, mio padre dalla Calabria me l'aveva promesso ma non c'erano mai biglietti e non mi ha mai portato. Io ho esordito nel 95, non ho potuto incontrarlo, Diego ha vinto trofei ma ha cambiato la storia del calcio in Italia, lo Scudetto si giocava solo a Milano e Torino ed una squadra piccola come il Napoli in quel momento è riuscita a vincere in Italia e Europa. Se chiedi ad un napoletano chi è più famoso tra Maradona e San Gennaro, l'80% ti dice Maradona".