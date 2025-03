Il ristoratore che ha ospitato Conte e lo staff venerdì: "Il fioretto l'ha 'fatto' anche la moglie"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il proprietario di Al 53 di Piazza Dante, Angelo Martino: “Quando Conte ed il suo staff sono entrati c’è stata subito allegria. Il mister ha aspettato che Oriali scegliesse il posto, da lì ha scelto il mister di sedersi accanto a Lele e poi via via la moglie e tutti gli altri. Nella scelta del menu proponevo il classico napoletano del piatto al centro tavola e credo sia la prima volta che abbiano accettato tale modalità”.

“Stesso discorso per il vino: mi sono posizionato tra i due, avevo anche un paio di bottiglie pugliesi. Mister Conte ha lasciato la scelta ad Oriali perché non poteva bere. A quel punto Lele ha chiesto spiegazioni e lui in quel momento ha spiegato di aver fatto un fioretto poco tempo prima, penso forse quando nel pomeriggio sia andato da San Gennaro, di non bere più vino fino a fine stagione per far vincere lo Scudetto al Napoli. E con grande sorpresa mister Conte ha condiviso questo fioretto anche con la moglie, dicendole che per lei era valido ma per i dolci. La moglie, oltre ad avere una bella presenza, è stata molto gentile e gioviale, di una grande umiltà“.

“Il menù? Interpretiamo un municipio di tradizioni, il piatto singolo a Napoli è tristezza. Ho pensato che dovevo stupire queste persone, erano da sconvolgere visto che erano probabilmente abituati a certi formalismi. Allora ho subito portato del cibo da mangiare con le mani, nello specifico dei carciofi arrostititi da ‘sfogliare’ e fare ‘m’ama non m’ama’ per arrivare al cuore”.

“Oriali ad un certo punto ha chiesto un primo e lì gli ho portato una frittata di maccheroni particolarmente grande, dicendogli ‘mister con questo pallone vincerete sicuramente‘. L’hanno divorata ma Oriali non ha mollato e ha chiesto una genovese, e lì ho risposto che per me era calciare un rigore: Conte era dubbioso ma Lele l’ha convinto. Lì ho capito che c’è un rapporto molto importante tra i 2, che va oltre il capo ed il vice-capo“.