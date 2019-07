Il Roma, Caiazza: "Per il Napoli colpo James sarebbe come CR7 alla Juve"

Salvatore Caiazza, giornalita de Il Roma, si è soffermato sul mercato in entrata del Napoli nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il colpo James Rodriguez sarebbe come quello Cristiano Ronaldo per la Juventus. Icardi? E' una partita di poker tra Napoli, Inter e Juventus. Ora stanno bluffando tutti e tre. De Laurentiis, che dice di non aver avuto l'incontro con Wanda Nara; ma Giuntoli la settimana scorsa l'ha incontrata. La Juve sta in silenzio, aspetta le mosse, perché ha la possibilità di mettere i soldi sul tavolo".