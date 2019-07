Il Roma, Caiazza: "Qualcuno non vuole Icardi per l'ingombrante Wanda, ma che ce ne frega..."

Salvatore Caiazza, responsabile delle pagine sportive de Il Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti è un allenatore che non deve dimostrare niente e, se deve mandare un messaggio al suo capitano, lo fa senza problemi. L'allenatore non ha mai dato l'ok a nessuna cessione, ma se qualcuno vuole andare via può farlo. Io mi auguro che Insigne sia a lungo il capitano del Napoli, ma chi non sta ai programmi di Ancelotti può andar via. Icardi? Sento gente che non lo vuole perché ha Wanda Nara come agente, ma a noi che ci frega? L'importante è che arrivi e butti dentro i palloni".