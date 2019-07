Il Roma, Caiazza scettico su Icardi: "È chiaro che vuole la Juve"

L'arrivo di Kōstas Manōlas e i nomi di grandi campioni avvicinati al Napoli hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi partenopei che sognano e sperano in grande. Il Napoli si fa competitivo su più fronti, questo il parere al riguardo di Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non si diventa uno dei cinque difensori più forti del mondo con uno schiocco di dita e per vincere qualcosa bisogna segnarli i gol e non prenderli; con il rafforzamento della difesa il Napoli ha scelto il giusto punto di partenza per innalzare il proprio livello e la competitività. Ancelotti si è saputo guardare bene anche a centrocampo, in quanto la partenza di Diawara e probabilmente quella di Rog apre la pista di un nuovo arrivo che sia Veretout piuttosto che Pulgar. Ad oggi credo che il Napoli possa avvicinarsi a qualunque campione, come allo stesso Icardi, è chiaro che campione che entra equivale a campione che esce, anche perché non si hanno le disponibilità economiche di altre big-club. Al momento però è un discorso quasi inutile, l'obiettivo del numero nove nerazzurro è chiaramente la Juventus".