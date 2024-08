Il Roma, Scotto replica a Calenda: “Parla di ‘profeti’, ma a Napoli non c’è euforia per Lukaku”

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, nel suo intervento a Radio Radio ha commentato le ultime dichiarazioni di Roberto Calenda, agente di Osimhen

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, nel suo intervento a Radio Radio ha commentato le ultime dichiarazioni di Roberto Calenda, agente di Osimhen: “Calenda parla di ‘profeti’ ma posso garantire che qui a Napoli non c’è euforia per Lukaku. Calenda parla di Osimhen come se i napoletani non ne potessero più di lui ma non è assolutamente vero, lui ha fatto la storia e in tantissimi speravano che lui potesse rimanere.

Osimhen non vuole andare in Arabia ma non ci vuole andare sino alla mezzanotte di Venerdì. Dalla mezzanotte si aprirà un altro capitolo, perché il mercato dell’Arabia chiuderà il 6 ottobre. Osimhen vuole il Paris Saint German e il Napoli aspetta un’offerta dal Paris Saint-Germain. In questi giorni ci sarà un incontro probabilmente tra il Napoli e l’entourage del Paris Saint-Germain per capire se ci sono le condizioni.

Osimhen ha già l’accordo con il Paris Saint-Germain da molte settimane, il problema è l’offerta che il Paris Saint Germain vuole fare. Il Napoli è sereno perché alle brutte lui andrà in Arabia ma se ne parlerà dopo venerdì”.