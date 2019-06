Il Roma, Scotto: "Veretout promesso sposo, ma Allan non andrà via"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma: “Icardi ha messo il gomito sul tavolo di ferro e aspetta Marotta per batterlo, nel senso che l'Inter si sta preparando ad affrontare un caso piuttosto spinoso. Icardi non vuole andare via se non per una chiamata della Juventus. Sarri ha bisogno di un centravanti, forse tornerà Higuain, ma credo che la Juve cerchi un attaccante importante. E' vero che c'è Cristiano, ma Mandzukic va via, Dybala quest'anno ha fatto flop, Ronaldo può giocare ovunque, ma il suo ruolo non è da prima punta. Icardi chiede 10 milioni l'anno ed il Napoli quel tipo di ingaggio non può pagarlo. Ho sensazioni che l'attaccante che arriverà al Napoli, difficilmente sarà Mauro Icardi, se dovesse essere lui, rifarò l'abbonamento dopo tanti anni".



VERETOUT E ALTRI - "La nuova proprietà della Fiorentina, non pare abbia messo lucchetti sull'armadietto di Veretout come ha fatto per Chiesa o Pezzella, il Napoli lo ha in pugno, da capire quando e come, c'è un po' di traffico di mercato a centrocampo. Pare dipenda da Allan o almeno questa è l'idea di De Laurentiis. Ancelotti non è della stessa idea, Veretout lo inserirebbe con Allan. E' più facile capire che fine farà Diawara, in quel caso si aprirebbe lo spazio per Veretout. E' sicuramente un promesso sposo. Per quanto riguarda la compagna di Veretout, ci sta quello che ha detto, citava semplicemente un evento di cronaca, non conoscono la città e quindi si attengono a ciò che leggono in giro”.