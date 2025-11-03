Il segreto dello stakanovista Politano: "Gestione vuol dire fare vita sana e recuperare energie"

Matteo Politano parla così dell'Eintracht Francoforte alla vigilia del match di Champions League, intervenendo in conferenza stampa: "Sì, ne ha presi 5 di fila in due partite, ma ne ha anche fatti 5 al Galatasaray, gioca a viso aperto, non si chiude e lo dicono i numeri. Per noi sarà importante approcciare bene e fare più gol possibili, ma l'importante sono i 3 punti. Noi contro squadre che giocano a viso aperto giochiamo meglio, troviamo più spazi anche sulle catene che sono la nostra forza. Loro ci lasceranno spazi".

Come gestisci il doppio impegno a livello fisico?

"E' una cosa positiva, giocare fa sempre piacere, ringrazio il mister, quasi sempre gioco titolare, poi la gestione è fare una vita sana, recuperare energie, bisogna dare sempre il 100% e c'è bisogno di tanto recupero"