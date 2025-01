Il senatore Nave: "Divieto trasferta ai napoletani? Porteremo il tema in Parlamento"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il senatore Luigi Nave: “Per colpa di alcuni tifosi facinorosi non riusciamo a permettere che i nostri cittadini napoletani seguano il Napoli in trasferta, in questo momento c’è un problema di sicurezza e di certo è una tematica che affronteremo in Parlamento, è già in programma quindi ne parleremo. Le attività del Club Napoli Parlamento? In realtà c’eravamo posti come principio quello di fare attività non soltanto benefiche ma di portare a conoscenza dei nostri cittadini quelle che sono le nostre eccellenza campane e quindi utilizzare anche il nome del Napoli per questa tipologia di informazioni. La nostra idea era proprio di fare promozioni in questo senso. Se esistono divisioni interne? Col Napoli non esistono divisioni, siamo tutti d’accordo, di fronte ad una bella partita del Napoli non c’è divisione che tenga, siamo tutti concordi nel tifare il Napoli”.

Sul rapporto con De Laurentiis: “Ci sono delle interlocuzioni, già all’inizio della Costituzione noi abbiamo avuto in Senato una delegazione del Napoli con il presidente proprio per parlare delle tematiche legate al calcio ed alle difficoltà che affrontano i club ed i tifosi. Abbiamo messo un po’ di punti e ad alcune cose abbiamo anche già dato seguito. Ad ogni modo c’è un buon dialogo”.