Il sindaco De Magistris: "I problemi ci sono a Napoli come in tutte le città del mondo"

Il Sindaco Luigi De Magistris, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "A Napoli ci sono problemi come in tutte le città del mondo, se la nostra città è infernale allora cosa dovrebbero dire di altre dove ci sono, ad esempio, percentuali maggiori di episodi di micro e macro criminalità, è una narrazione che non ci piace. Ma poi, vorrei chiedere a queste persone, se Napoli è un inferno, perché è la città dove si è registrato il maggior aumento di flusso turistico in Italia?"