Il suggerimento di Alvino a Insigne: "Prendi un volo e vieni a Liverpool a tifare Napoli"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, ha voluto dare un suggerimento a Lorenzo Insigne, out per una contusione al gomito, nel suo intervento a Radio Goal: "Insigne non ha viaggiato con la squadra. Io gli vorrei dare un suggerimento. Sarebbe bello se Lorenzo facesse un gesto forte, da capitano, e venisse a Liverpool a tifare il Napoli. Non credo sia un problema venire da solo con un jet e in un momento come questo sarebbe fantastico vederlo a fare il capo-ultrà, il primo tifoso della sua squadra".