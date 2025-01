Il talent scout Fratini snobba Buongiorno: “Comuzzo è il centrale più forte della Serie A”

vedi letture

L’intermediario e talent scout, Michele Fratini, è intervenuto in diretta su TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”

L’intermediario e talent scout, Michele Fratini, è intervenuto in diretta su TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”: “Comuzzo ha annientato Vlahovic. Per me è il difensore centrale più forte della Serie A. Se teniamo conto di come marca e dell'età, allora è il migliore.

Raspadori? Può essere il colpo di gennaio. Il Napoli vuole tenerlo, ma altri club possono offrirgli più spazio, come la Juventus. All'Inter può essere il sostituto ideale di Lautaro Martinez".