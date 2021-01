Il tattico Bacconi: "Meret dorme sul gol, fermo dallo stop al passaggio. Poi va in ritardo anziché chiudere"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il tattico Adriano Bacconi ha analizzato il gol subito dal Napoli su errore di Rrahmani: "Hysaj ha messo in difficoltà Rrahmani con il cambio di gioco. Meret ha tenuto a galla il Napoli con belle parate, ma il portiere deve essere vivo. Sull'errore di Rrahmani lui doveva prepararsi, andare incontro per il rilancio, si era capito che Rrahmani veniva da lui. Meret non s'è mosso di un centimetro da quando Rrahmani controlla, si gira e poi fa il retropassaggio. S'è addormentato, non potendo rinviare, essendo in ritardo, non puoi calciare e devi predisporti per un'uscita bassa. Così invece tentando un rinvio si fa saltare facilmente. Meret ha confermato di non essere presente nell'azione, poi per carità ha fatto belle parate. L'errore è di Rrahmani, ma l'azione è andata così".