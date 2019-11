Il tattico Bacconi: "Molti a fine ciclo e alcuni legati a Sarri, il Napoli doveva cambiare"

Adriano Bacconi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la serata di Gala per celebrare Romeo Anconetani, a 20 anni dalla morte dello storico presidente del Pisa: "Arrivai qui dall'ISEF di Firenze e fu un imprinting fantastico. Vincemmo subito la B, poi l'esperienza in A con Lucescu. Romeo nel bene e nel male era un personaggio clamoroso: per me che facevo il tifo in curva, trovare un manager che aveva idee pazzesche è stato fantastico e me lo porto dietro ancora oggi".

Quali sono i motivi del distacco del Napoli dalla vetta?

"Ho seguito tanto il Napoli in questi anni. Secondo me non ha avuto il coraggio di cambiare: andato via Sarri, non si è liberato di molti giocatori arrivati a fine ciclo e vive di tante contraddizioni: in tanti avevano acquisito la mentalità e idee di Sarri, e questo è andato a contrapporsi alle nuove indicazioni di Ancelotti. Tanti non riescono a fare quello che chiede l'attuale allenatore".

Koulibaly in particolare sembra in grande difficoltà.

"Era già calato l'anno scorso, quando s'è fatto male Albiol, che è un giocatore sottostimato, capace di guidare la linea difensiva. Koulibaly si prendeva i meriti di Albiol e oggi non riesce a gestire tatticamente la posizione con Manolas, sono entrambi troppo irruenti".