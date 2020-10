Il tecnico Velazquez: "Alla Real Sociedad lavoro importante, sono in testa alla Liga non per caso"

L'allenatore spagnolo Julio Velazquez, ex Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, proiettandosi alla sfida degli azzurri contro la Real Sociedad: "Real Sociedad? Tutti ci potevamo una partenza importante, ma è una sorpresa la prima posizione, questa stagione è particolare, ci sono tante partite, loro hanno due partite in meno, loro hanno fatto una partenza spettacolare, incredibile. Per me non è casualità, un lavoro importante la settore giovanile e poi alla prima squadra, hanno preso un allenatore che dal mio punto di vista sta facendo un bel lavoro con i ragazzi che sono cresciuti con lui nel settore giovanile e poi sono arrivati alla prima squadra. De Paul? Napoli è una squadra top a livello mondiale e anche Rodrido lo è, se fosse arrivato in azzurro sarebbe stato importante, ma adesso gioca all'Udinese e vuole fare bene lì".