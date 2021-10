Il timore di De Napoli: "Squadra da scudetto, ho una sola perplessità"

"La squadra è importante ed ha la qualità per vincere, stavolta, la mia unica perplessità è rappresentata dalla Coppa d'Africa". Nando De Napoli, ex centrocampista azzurro, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport del momento del Napoli: "Perdere tre giocatori come Koulibaly, Anguissa e Osimhen equivale a dover rinunciare alla spina dorsale di questo collettivo. Io credo molto nel lavoro di Spalletti, in questo momento non ha rivali. Si, anche Pioli sta facendo un ottimo lavoro, ma il Napoli lo vedo più compatto ed equilibrato.

Lo ritengo anche il tecnico giusto per gestire l'entusiasmo della gente. Napoli è particolare, la sua passione va anche oltre, per i calciatori è l’ambiente giusto per sentirsi gratificati. Vorrei, però consigliare al tecnico di non sostituire con troppa facilità un giocatore come Insigne. Se sta bene farà sempre la differenza e non bisogna contrariarlo, perché il Napoli ha bisogno di lui".