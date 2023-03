Il torinista Chiambretti: “Il gol con la mano di Rabiot dimostra una cosa. Sul Napoli...”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Piero Chiambretti

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Piero Chiambretti, noto conduttore televisivo, attore e grande tifoso del Torino.

Torino a ridosso della zona Europa e ad un solo punto dalla Juventus: che gioia sarebbe chiudere davanti ai bianconeri?

“Essendo tifoso granata da sempre, sarebbe una gioia immensa. I tifosi, tuttavia, sono stanchi. Non vinciamo nulla da troppi anni, nemmeno i derby. Non si riesce a fare quello che definirei il ‘salto della quaglia’. Il tifo della squadra è sicuramente invidiabile, ma la serie di decimi e noni posti rischiano di minarne la passione. Ci accingiamo all’ennesima stagione di anonimato, in cui forse assisteremo ancora a cessioni eccellenti”

Cosa manca in termini di rosa al Torino?

“Intanto manca la panchina. Il Napoli dimostra come oggi si vinca anche con i subentranti. Inoltre, il Torino pecca anche di quei titolari capaci di gestire la partita. Tante volte la squadra ha perduto punti proprio nella ripresa, nonostante un ottimo primo tempo, proprio a causa di inesperienza di gestione o dei cambi non all’altezza. Il Napoli ha dimostrato una gestione ottimale proprio dei cmabi e della conduzione gara. Mi inchino dinnanzi alla stagione degli azzurri!”

Come si batte il Napoli in questo momento?

“Più che batterlo, è necessario pensare come non perdere. Il Torino ha un suo punto di forza nel pressing alto. Il problema, però, è che questo atteggiamento rischierebbe di favorire gli inserimenti degli azzurri. Dunque, pensare ad una vittoria è molto difficile. Forse, l’unica speranza potrebbe risiedere nella motivazione dei partenopei, che potrebbe risentire del vantaggio attuale. Ciononostante, essendo il Napoli la mia seconda squadra, un successo dei partenopei non mi dispiacerebbe”