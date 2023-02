"Il VAR non doveva mostrargli il fallo in attacco", Calvarese fa infuriare Ziliani: "Spudoratezza!"

Così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito all'uscita dell'ex arbitro, ora commentatore Amazon Prime

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

"Calvarese ha arbitrato 17 partite della Juventus 15 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta % vittorie Juventus: 88,24 Dopo Juventus-Nantes ha detto che il VAR non doveva mostrare all’arbitro l’inquadratura del fallo di Bremer. “Mi sono tremato” ha detto. La spudoratezza", così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito all'uscita dell'ex arbitro, ora commentatore Amazon Prime, che ha dichiarato che il VAR non avrebbe dovuto mostrare l'inquadratura del fallo in attacco.