Il virologo Pregliasco: "Per salvare il campionato serve stop di 15 giorni"

Il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, intervistato da ADNKronos Salute si dice favorevole ad uno stop momentaneo al campionato di Serie A dopo i casi di positività al Covid-19 emersi al Genoa: "Una sospensione di 14 giorni, sfruttando e anticipando la settimana di ‘salto’ già pianificata per gli impegni della Nazionale, sarebbe utile per salvare il campionato di calcio. I calciatori sono stati individuati perché sono iper-controllati e vengono esaminati ripetutamente. Dobbiamo tener conto del fatto che ormai i contagi sono per lo più intrafamiliari, e che non possiamo far vivere i giocatori in una bolla. Si tratta in effetti di una soluzione che sarebbe efficace, ma che è impraticabile. La sospensione di 14 giorni è una mediazione che permetterebbe di salvare il campionato”, ha concluso il virologo.