Ilaria D'Amico: "Scudetto? Gente pensa sia della Juve, ma Lazio è meravigliosa"

La giornalista Sky Sport Ilaria D'Amico è stata intervistata da Fabio Fazio nel corso di Che Tempo che Fa su Rai3.

Come hai trascorso la quarantena con Buffon?

"Era raro che ci vedessimo con continuità per via dei nostri rispettivi impegni lavorativi. Abbiamo trascorso la quarantena per quattro settimane in casa e abbiamo avuto modo di conoscerci pienamente. Abbiamo anche fatto qualche allenamento insieme, ma Gigi si allena a ritmi davvero intensi".

Qual è la tua idea e quella di Buffon circa la possibile ripartenza del calcio?

"Bisogna provare a ripartire, tante sono le componenti: per me è lavoro e passione, così come per Gigi. Poi il calcio è un'industria, che muove interesse, soldi e denari ripartiti anche per le cure: c'è tanto di importante per provare a far ripartire nelle migliori condizioni possibili. Poi se non è possibile non lo si fa".

Il portiere è l'unico "tranquillo", perchè sta distanziato rispetto agli altri per forza.

"Ora che gli stranieri che sono tornati ovviamente si allenano distanziati. Il tema della ripartenza è legato al senso: il portiere è solo finchè non si disputa però la partita. Ovvio che in una situazione di mischia in calcio d'angolo entra in contatto con gli altri".

Chi vince questo scudetto?

"Faccio questo mestiere da più di vent'anni e la gente pensa sia della Juventus... Io trovo la Lazio meravigliosa come storia e questa stagione ha fatto un cammino importante: mi piacciono i campionati aperti, combattuti fino all'ultima giornata. Speriamo che, in caso di ripresa, anche questo sia così".