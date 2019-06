Ilicic, lo scopritore: "E' da Napoli, ecco com'è nata la trattativa per portarlo al Palermo"

Josip Ilicic ha aperto al Napoli, che ha intenzione di provare a strapparlo all'Atalanta e alla concorrenza di altre squadre. Chi l'ha portato in Italia è Walter Sabatini, ex direttore sportivo del Palermo, che ha raccontato la trattativa a Radio Kiss Kiss Napoli: "Zamparini riceve una segnalazione su questo ragazzo e vederlo giocare, in dvd, era abbastanza inquietante perché se gioca male Ilicic ti porta a pensare che non è un gran giocatore. Invece il figlio di Delio Rossi, Dario, andò a vederlo e tornò euforico. Ci giocammo contro e ci segnò, facendoci passare un brutto quarto d'ora. Poi fortunatamente lo acquistammo e arrivammo ad un passo dalla Champions League con il Palermo".

MIGLIORATO - "Adesso, rispetto a prima, tiene la partita alla distanza. Gioca alla grande per 80-90 minuti e uno come lui, se dà il massimo per tutta la gara, prima o poi una giocata decisiva te la tira fuori. Se ha la fiducia di un allenatore e se l'allenatore si chiama Carlo Ancelotti, credo che debba fare le valigie e partire. Ma non credo che alla vigilia della Champions League l'Atalanta vorrà privarsene".