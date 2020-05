Immobile, l'ex compagno di squadra: "Gli piacerebbe andare al Napoli, ma costa tanto..."

Marco Sansovini, attaccante del S.N. Notaresco ed ex compagno di squadra di Ciro Immobile al Pescara, ha commentato la voce che vedrebbe un Napoli interessato all'attaccante della Lazio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A Ciro farebbe enormemente piacere vestirsi dell'azzurro del Napoli, ma oggi è presto per parlare di mercato. Inoltre ora la valutazione di Immobile è altissima e su di lui ci saranno tantissimi club visto quello che sta facendo, per cui il prezzo potrebbe ancora salire. Non credo che Lotito voglia lasciarlo andare via".