Immobile: "Stupendo vedere Chiellini e gli altri Azzurri del Nord cantare in napoletano"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale italiana campione d'Europa, ha scherzato ai microfoni di Sky Sport sulle canzoni napoletane cantate dai calciatori in autobus: "Ma quale dieta'? Quando ho visto Giorgio Chiellini, Sirigu, Barella e tutti quelli del Nord, cantare questa canzone napoletana, per noi napoletani è stato il massimo. Si tratta di una canzone molto orecchiabile, è simpatica e soprattutto ci metteva allegria. Gigio Donnarumma, in particolare, la canta benissimo. Fatevela cantare da lui".