Podcast Impallomeni: "A Conte mancano i giocatori. Chiesa? Dovrà accontentarsi"

A commentare i casi del giorno a Tmw Radio, durante 'Calciomercato e Ritiri', è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Scamacca stop pesante per l'Atalanta: "Cambia molto, è un giocatore importante per Atalanta e Nazionale. Dispiace, sono cose che accadono purtroppo. Detto questo ora renderà più dinamico questo mercato. Ora l'Atalanta deve riempire questo vuoto e vediamo come. Staremo a vedere".

Motta esclude Chiesa dalla Juventus: "Scambio con Frattesi? Ho seguito questa suggestione ma credo ci sia molto poco. Io dico che sarebbe meglio di no. L'Inter è abbastanza coperta davanti, potrebbe essere la ciliegina sulla torta ma non mi priverei di uno come Frattesi. Chiesa potrebbe essere oggetto del desiderio di molte squadre, comprese la Roma e la Lazio. Più passano i giorni, più Chiesa dovrà accontentarsi. Incaponirsi sull'aspetto economico o altro non ha senso, sarebbe un errore. Adesso serve giocare in una società che gli dia fiducia e lo faccia tornare un giocatore importante quale è. Abbiamo sempre visto una bozza di campione, ora deve trovare altrove le sue aspirazioni. Se cerca veramente una squadra per fare la Champions, resta l'Atalanta. Ma per me Gasperini cerca il sostituto di Scamacca".

Roma, si è già fatto tanto ma ancora altri colpi sono attesi. E c'è il nodo Abraham:Scambio col Milan? "Per me Abraham è diventato strategico per il mercato della Roma. Sto capendo meglio, i Friedkin stanno cercando di dare una rosa completa a De Rossi. Dopo una partenza in ritardo, la Roma ora può lavorare meglio. Può essere una carta buona Abraham per avere un qualcosa o su Chiesa o sul terzino destro. La Roma dovrà fare ancora tre colpi, anche in difesa".

Da cosa nasce questo cambio di direzione della Roma sul mercato? "Non è che sia cambiato tanto, questa proprietà ha speso tanto anche nel primo anno con Pinto. E' una società molto generosa, che ha una voglia matta di agguantare la Champions. Ora dovrà essere aiutata da chi calcio si capisce, è una sorta di ricostruzione dopo Mourinho, si vuole aprire un ciclo nuovo e si vuole capire come questi acquisti possano essere funzionali alla causa. Quando metti tanti giocatori nuovi è che o si inseriscano subito o che tu possa avere dei ritardi. La Roma, se prende altri tre giocatori, sale di livello per lottare per un posto in Champions".

E il Napoli? "Mancano giocatori a Conte. Stiamo sottovalutando questa situazione, mancano almeno 4 giocatori al Napoli e si vede".

Nico Gonzalez accostato ad Atalanta e Juventus. Che ne pensa? "Per me è un giocatore molto forte, 35 mln sono una bella cifra ma credo si sia impantanato a Firenze con un allenatore che ti dice sempre di spingere e fare un certo tipo di calcio. Credo che il miglior Gonzalez non lo abbiamo ancora visto. E' un'occasione importante, ha strappo e tecnica, se educato bene può essere un giocatore che può fare la differenza. Lo vedrei bene con Motta a patto che la Juve decida bene cosa vuole essere. Ho visto la partita con il Brest, deve affrettare la sua crescita e i tifosi devono avere pazienza. Motta è uno che pretende molto e deve lavorare ancora tanto. C'è un pensiero difficile da togliere e i calciatori ancora devono capire il nuovo gioco. Lo vedrei meglio alla Juve Gonzalez, perchè l'Atalanta ne ha già di quel tipo. Ora la priorità è sostituire Scamacca lì".