Podcast Impallomeni: "A Roma col 3-5-2 e blocco basso, Lazio in difficoltà con squadre che aspettano"

Durante l'appuntamento odierno con 'Maracana' sulle frequenze di Tmw Radio, è intervenuto il giornalista l'ex calciatore Stefano Impallomeni.

Come esce la Roma dal pareggio contro il Porto?

“C’è una differenza sostanziale tra le due squadre, la Roma è più forte del Porto e lo ha dimostrato. C’è il rammarico di non averla già chiusa perché si poteva chiudere. È stata una buona partita, poi lo sfogo di Ranieri. Uno sfogo giusto, mi aspettavo alcune parole di Ranieri sull’arbitro che ha fatto malissimo. Non mi aspettavo però uno sfogo così duro con lo sguardo alla telecamera verso Rosetti, uno sfogo poi ribadito anche in conferenza stampa. Dimostra come Ranieri abbia ancora voglia di vincere. Dall’altra parte il Porto mi sembra in evidente decadenza tecnica, forse è il momento più difficile degli ultimi anni per il Porto”.

Ti stupisce lo sfogo di Ranieri?

“Non conosco Ranieri da tanto, ma l’ho seguito spesso e non si è mai arrabbiato così. Poi sicuramente c’è stata l’ingenuità di Cristante, ma evidentemente c’è stato anche altro. È successo anche all’Atalanta, ma il Brugge meritava la vittoria perché ha fatto una partita straordinaria. La Roma invece doveva vincere, è superiore al Porto e devi vincere. Il Porto anche in 10 contro 11 non è riuscito a fare niente, se veramente la Roma non batte il Porto al ritorno è finita. Non possiamo non valutare la pochezza del Porto, era nervoso prima della partita in conferenza stampa. Ho sentito parlare di un nuovo fenomeno del Portogallo in Rodrigo Mora e non ha nulla, ha 17 anni ma non ha dribbling, non ha fantasia. Ora la Roma deve avere paura di Rodrigo Mora?”.

Che Napoli ti aspetti domani contro la Lazio?

“Conte sta sul pezzo. Andrà col 3-5-2 domani, ha poche alternative. Non credo che possa fare altro, poi magari ci sorprende. Mi aspetto un Napoli guardingo col blocco basso, la Lazio è andata due volte in difficoltà con squadre che aspettavano la Lazio e ripartivano contro la Roma e la Fiorentina. Se sei allegro, hai il baricentro alto e proponi gioco la Lazio ti fa male. Sono incuriosito dalla scelta di Baroni come trequartista, mi aspetto Dele-Bashiru più di Pedro al posto di Dia. Pedro è un giocatore che può fare la differenza a gara in corso. Contro il Ludogorets in Europa League si sono abbassati tantissimo e non ha segnato, la Lazio soffre questo tipo di partite”.