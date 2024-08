Podcast Impallomeni: "ADL non può svendere Osimhen! Ma se resta senza voglia..."

vedi letture

A commentare le notizie del giorno a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Berardi può essere un colpo di mercato?

"Sì. Per una fascia medio-alta. E' un giocatore molto bravo, ogni anno doveva fare il salto ma è rimasto a Sassuolo. Ha avuto un brutto infortunio ma non può stare in Serie B, è nel giro della Nazionale. Se pensiamo che Castrovilli è andato alla Lazio, perché le altre non possono fare lo stesso con lui?".

Abraham al Milan come lo vede?

"Per me è un giocatore importante. Potrebbe fare bene nel Milan. Calabria contropartita? E' il capitano del Milan, vedremo. La Roma deve completare il mercato, manca qualcosa come centrale e terzino destro, vedremo che deciderà De Rossi".

Napoli, ma se Osimhen rimanesse?

"La questione è di approccio, di voglia. Non so se Osimhen, se resterà a Napoli, sarà lo stesso calciatore. Bisogna capire qualche club abbia voglia davvero di prenderlo. A Napoli gli vogliono tutti bene, ha un allenatore super come Conte...per me è un discorso economico perché è stato pagato 72 mln e ADL non ci vuole perdere. Non puoi svendere un capitale che ti poteva garantire 150 mln. E' una faccenda delicata".