Impallomeni: "Conte? Dire che ha scelto Napoli per mancanza di alternative fa ridere"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.





Inter, ormai ci siamo per il rinnovo di Lautaro:

"Il rischio di perderlo era alto. Le trattative se vanno per le lunghe portano le parti a innervosirsi. Si parla di 9 mln più bonus".

Che scelta è quella del giocatore?

"Di vita. C'erano da limare alcune cose e si è arrivato a un punto in cui ha stravinto Lautaro. 9 mln netti più bonus è incredibile, per un calciatore forte che prò negli appuntamenti importanti ancora non graffia come dovrebbe un top player. E' stato valutato come tale però dall'Inter. Lo adoro, ma per esempio in partite come il City non ha inciso".

Che segnale è di Oaktree?

"Un segnale fortissimo, di continuità".

Vlahovic che prende 12 mln non è anche lui un top player?

"Non lo è neanche lui ma è forte, importante. Meglio averli che non averli giocatori come questi ma non è ancora un top player".

Gasperini dice che per lo Scudetto mancano 15 punti e che ora servirà essere più forti:

"Per me può fare questo salto, a patto di tenere i migliori. Lui vuole vedere se Percassi lo segue, ma manca poco all'Atalanta per certi obiettivi. Le altre big iniziano da un nuovo progetto, quantomeno le dirette rivali. Sono curioso di capire come andrà".

Conte, operazione molto importante del Napoli. Ma si dice già che Conte non aveva richieste:

"E' stata una scelta di Conte ma anche una sfida. Molti dicono che non aveva nulla, aspettava la Juve, ma ha scelto il Napoli. E questa è la realtà. No nci si può lamentare di questo colpo, è stata una mossa perfetta di ADL, grande allenatore in una piazza difficile dove poco tempo fa ha vinto Spalletti. E' una sfida per Conte, dire che ha scelto Napoli per mancanza di alternative fa ridere".