Podcast Impallomeni: "Conte e Motta mettono pressione a vicenda"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Chi ha fatto la scelta migliore tra Juve e Napoli?

"Entrambe, ma ADL migliore, perchè aveva il consenso ai minimi termini e non era facile convincere Conte. Era una scelta difficile ma l'ha fatta".

Motta dice che il Napoli è costruito per lo Scudetto?

"E' un gioco dialettico. Certo che può vincere, ma lui vuole mettere pressione, come ha fatto Conte il giorno prima dicendo che Motta ha avuto un'eredità difficile. La pressione è più su Motta che su Conte. La Juve ha speso tanto sul mercato, il Napoli ha vinto due anni fa ma quanto ha vinto in generale nella sua storia? La Juve se vince lo Scudetto fa qualcosa di storico, ma se arrivi secondo e dimezzi lo svantaggio rispetto allo scorso anno ci sta".

Quale la chiave di Juve-Napoli?

"Sempre il centrocampo è quello strategico. Vedremo chi sulle palle perse sarà più reattivo. Il Napoli con la vittoria a Cagliari ha preso entusiasmo. Ha ritrovato un discorso vincente perso dopo Spalletti. Conte ha riattaccato la spina della fatica, hanno ritrovato un sistema di gioco che va. Bisognerà vedere le scelte di Motta, che ci ha abituato a sorprese. Non credo però che sia questa la partita delle mattata, si deve andare sul sicuro, altrimenti potresti andare incontro alla 'fenomenite' già vista. Ora vedremo i big come risponderanno in questo match importante".