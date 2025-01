Podcast Impallomeni: "Conte inciderà più di Motta, se sbaglia la partita vince la Juve"

Sfida nella sfida tra Antonio Conte e Thiago Motta di domani, quale allenatore inciderà di più in Napoli-Juventus?

Risponde alla domanda di Tmw Radio l'opinionista ed ex calciatore Stefano Impallomeni: "Scelgo Conte, perché se sbaglia la partita vince la Juve. Altrimenti la porta a casa. È una sfida importante. Conceicao e Yildiz possono essere un fattore. Per me mette Cambiaso su Neres e sposta McKennie a sinistra. Io punto su Yildiz. preferisco Anguissa a Thuram. È incisivo, segna, fa assist, incide di più ora. Locatelli? Rappresenta lo stato attuale della Juve di Motta, è l'uomo in più ma è l'uomo X. È l'uomo del pareggio, quindi scelgo Lobotka in un confronto tra i due. Come dico Lukaku in una sfida con Kolo Muani".