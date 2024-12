Impallomeni: "Conte ora ha la sua situazione ideale: non in testa, ma tra le inseguitrici"

Due sconfitte in meno di una settimana per il Napoli contro la Lazio e tante polemiche sia dopo la Coppa Italia che dopo la gara di ieri sera che è costata il primato in classifica. Questo doppio ko ridimensiona gli azzurri? Questo il pensiero dell'opinionista di TMW Radio, Stefano Impallomeni:

"Ridimensionato no, ma è un ko pesante, perché è il secondo in casa contro una squadra seria, competitiva. Conte racconta di un Napoli orgoglioso, ma credo che ora sia la sua situazione ideale. Non più in testa ma tra le inseguitrici. C'è un dato però: contro le squadre ben organizzate soffre. E confermo che è un buon lavoro, non è un capolavoro".

