Impallomeni controcorrente: "La squadra è con Conte, ma i vecchi sono logori"

L'ex calciatore e oggi opinionista Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato la disfatta del Napoli in trasferta contro il Bologna e le successive dichiarazioni allarmante dell'allenatore Antonio Conte. Di seguito le sue parole:

"Per me la squadra è con lui. Non mi è piaciuto, non vedo nulla in campo ora. Lo scorso anno si è superato, per me quest'anno si è scaricato. Ha esagerato a parole, non vuole perdere ma non deve sporcare il suo valore con queste uscite. I vecchi sono logori e i nuovi non sappiamo cosa sono".