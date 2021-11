Impallomeni: “Davanti Napoli e Milan viaggiano, ma l’Inter è la più forte del campionato”

L'ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan e non solo.

Fiorentina-Milan con i viola che hanno problemi in difesa. Quali le difficoltà però per il Milan?

"Credo che dopo una sosta ci sono tante insidie e incognite. Le assenze per la Fiorentina sono notevoli, il Milan ha forza. Pur non vincendo, il Milan ha fatto tante partite in testa. La Fiorentina ha fatto tante buone prestazioni, vedi con l'Inter o col Napoli. La Fiorentina ha orgoglio, entusiasmo e una buona classifica, nonostante non conosca mezze misure. Magari la Fiorentina può sovvertire i pronostici".

Inter-Napoli, nerazzurri con diverse assenze. E' l'ultima chiamata per Inzaghi?

"No, è ancora presto. L'Inter è la più forte del campionato ma i numeri non gli stanno dando ragione. E' un gioco bello, diverso da quello Conte, ha giocatori formidabili. Vedremo la condizione generale. Davanti Napoli e Milan viaggiano, ma la crescita delle medio-piccole farà la differenza nel girone di ritorno, con qualche sorpresa. Occhio all'Inter, che se vince può tornare, ma starei attento alle altre. L'Atalanta si accende a dicembre".

Se l'Inter ferma il Napoli, grande occasione per il Milan:

"A questa Fiorentina manca un po' di equilibrio. Credo che Italiano ci abbia impressionato e adesso a volte si è vista. Ha giocatori che ancora possono crescere. E' nel mezzo per ora, deve andare oltre qualcosa che ancora non conosce. Lo scorso anno ha deluso, quest'anno va bene ma è sempre su un crinale indefinito. Col Milan me la giocherei con orgoglio, per andare contro il pronostico".