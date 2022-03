Impallomeni: "Il Napoli ha un calendario insidioso, l'Inter può rialzarsi"

A parlare a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, degli argomenti del giorno, in particolare di Serie A, è stato il giornalista ed ex calciatore

A parlare a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, degli argomenti del giorno, in particolare di Serie A, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Confronto Inzaghi-Allegri nel weekend. Una sfida che ci dirà cosa?

"E' una partita decisiva per l'Inter, la Juve ha poco da perdere invece. L'Inter potrebbe ritrovare se stessa a Torino dopo essersi persa nel derby. Se dovesse piazzare il colpo, potrebbe azzerare tutto quello che di negativo c'è stato nell'ultimo mese e mezzo e sarebbe una seria candidata al titolo. Il Napoli ha un calendario insidioso, se l'Inter facesse il colpo rinascerebbe. Però sappiamo la rivalità con la Juve, che vuole dare continuità e tenere distanza l'Atalanta. Se vince poi potrebbe accarezzare un sogno, almeno sulla carta aperto. Per quanto riguarda il confronto dei tecnici, Allegri sta vivendo una nuova fase alla Juve. Dopo le difficoltà iniziali, ora ha ripreso la situazione in mano. Vedremo poi il mercato che Juve gli verrà regalata. Inzaghi è molto bravo, è entrato con grande personalità in un ambiente difficile, ha illuso i tifosi perché a un certo punto l'Inter potesse prendere il largo. Non è stato così per diversi motivi".