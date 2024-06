Impallomeni: "Il Napoli non può trattenere Osimhen. Chiesa al 30% resta alla Juve"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà

Sul mercato si aspetta Napoli e Juve attive per aggredire l'Inter?

"L'Inter ha due squadre, tutti i ruoli coperti, si muovono per puntellare ed è difficilmente battibile. Le concorrenti che devono fare? Il Napoli non può trattenere Osimhen, non so chi verrà. L'Inter ha avuto in tutti un rendimento spaventosamente alto e non sempre puoi ripeterlo. Le altre sono già pronte e affamate per sferrare il colpo? Magari Conte può trasmettere una certa forza".

Convocati dell'Italia, che ne pensa?

"Non si dicutono le scelte di Spalletti. Orsolini è bravo, è esplosivo ma è molto caotico e disordinato. Gli allenatori questo lo notano. El Shaarawy ha altre qualità, lui è più confusionario, ogni tanto si incaponisce".

Inter, siamo vicini al rinnovo di Inzaghi:

"Mi sembra che ci sia la disponibilità delle parti".

Il destino di Chiesa?

"Io credo che al 30% rinnovi e rimanga. Il discorso non è tecnico ma contrattuale con lui. Per me è un discorso contrattuale, ci sta, bisognerà vedere cosa pensa Chiesa. Lo vedrei bene con Motta ma per me la questione è economica".

Milan, stretta su Zirkzee:

"E' uno che ha bisogno di entusiasmo, deve realizzare più gol ma sarebbe l'ideale per il Milan di Fonseca".

Baroni-Lazio, che dice?

"E' un bravo allenatore, merita questa chance e ha fatto bene a prendere questo treno. Arriva però nel momento sbagliato. Ho grande stima, ha fatto tanta gavetta, ha fatto vedere belle cose, ma arriva tra il malcontento generale. E' la dinamica che non ha convinto. Vedremo se vincerà ancora una volta Lotito, che zittirà questo malcontento".