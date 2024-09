Podcast Impallomeni: "Kvara fa un gol d'altri tempi, quel tocco di punta mi ha messo i brividi"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

A chi il primo pensiero?

"A Kvara, che fa un gol d'altri tempi. Quel gol di punta mi ha dato un brivido".

Napoli che torna in vetta alla classifica:

"C'è l'impronta di Conte. Un Napoli che ha sofferto, ma ormai è una squadra che si è sintonizzata col proprio allenatore. Il Napoli che corre, lotta. Lukaku ha dato fisionomia e una fiducia diversa. Non pensavo potesse avere questo avvio bruciante la squadra, ho ancora dei dubbi dietro ma svetta uno strepitoso Buongiorno. E' un Napoli diverso, una squadra forte".

Un'analisi sul pareggio dell'Inter?

"Serve equilibrio e calma, perchè le cose possono cambiare in fretta. Sorprendente, negativo questo pari, non ci sono attenuanti. non è un problema di turnover, ma c'è stato un andamento lento, c'era fiducia difare comunque gol ma è uscito fuori un Monza organizzato e non ne sono venuti a capo. Mi aspettavo anche con le alternative che potesse fare molto di più. Bisogna riflettere, la partenza è simile a quella del campionato dei 13 pareggi. Non vorrei che ci fosse un po' troppa superficialità".