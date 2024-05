Impallomeni: "Manna al Napoli deve avere la possibilità di esprimersi"

A parlare ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.





Inter, c'è l'ufficialità del passaggio ad Oaktree. Che ne pensa?

"Le dichiarazioni di Oaktree sono senza equivoci. Ci deve essere serenità nel tifo interista. Mi sembra di capire che Zhang non fosse così centrale negli ultimi due anni. Per me è tutto in mano a Marotta, che manterrà il livello attuale e saprà anche nel caso fare nuove plusvalenze come successo negli anni scorsi per alimentare il proprio mercato".

Atalanta, Gasp si gioca tutto stasera:

"Non sarà facile, il Bayer è squadra bella e matura ma in finale può succedere di tutto. Sarà dura. Sono annate particolari, Xabi Alonso le sta azzeccando tutte, ha un'imbattibilità quasi mistica, poteva perdere almeno 10 partite ma ne ha pareggiate tante alla fine. Quanto potrà durare tutto questo? Il Leverkusen vive difficilmente momenti di distrazione, l'Atalanta ne ha e deve stare attenta".

Manna al Napoli. Che ds sarà?

"Non è facile, ma si deve iniziare da qualche parte. E' giovane, gli auguriamo un buon lavoro. A Napoli non so se facciano la fila per parlare con lui, ma va sempre rispettato comunque uno come Manna, che deve avere la possibilità di esprimersi".

Giuntoli perché è partito in salita alla Juventus?

"Quando si parla di Giuntoli non si può discutere sul valore. E' bravo, ma capita nelle carriere dove devi dimostrare che sei bravo. Bene a Napoli, ma la Juve è un'altra storia. E' in salita perché è un club impegnativo. E continuo a dire: siamo sicuri che arrivi Motta? Io mi lascio ancora uno spiraglio Conte. Se dovesse arrivare un'offerta dall'estero, occhio che potrebbe cambiare idea".