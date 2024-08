Podcast Impallomeni: "Meret? Fossi nel Napoli prenderei di corsa uno come Szczęsny"

vedi letture

"Non è così facile affrontare il tema portieri, ma un po' in tutte le piazze.

A parlare di mercato e non solo a 'Calciomercato e Ritiri' su Tmw Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Infortunio di Scamacca, si parla di Retegui per l'Atalanta:

"Sono due calciatori dalle caratteristiche diverse ma con stesso ruolo. C'è da sostituire Scamacca, che ha impressionato nell'ultima parte della scorsa stagione. Mi sembra un acquisto logico, che potrebbe far comodo".

Come vedrebbe Bove alla Fiorentina?

"Non so cosa voglia fare De Rossi con lui, numericamente è importante per il centrocampo della Roma. Non credo sia centrale ma qualora ci siano delle condizioni affinchè possa partire, perché no la Fiorentina. Sarebbe importante per lui. Potrebbe essere il futuro della Fiorentina in mezzo al cmpo e a Bove manca una certa continuità per crescere ancora. Non sarebbe un ridimensionamento andare a Firenze".

Douglas Luiz si presenta alla Juve:

"E' un giocatore di grande personalità e dinamismo, è in una zona dove la Juve doveva rinforzarsi. Lui e Thuram sono due acquisti straordinari. Nella partita di ieri ho visto netti miglioramenti sul tipo di gioco che vuole fare Motta. Ho rivisto delle azioni che c'erano anche al Bologna. Si vede l'intenzione dei giocatori di trovare questi meccanismi. E anche Weah si è sintonizzato bene su quello che vuole l'allenatore. Il lavoro sta procedendo e si vedono i miglioramenti sul piano della manovra".

Situazione esterni, si parla di Galeno. Ma cosa manca ancora veramente alla Juve?

"Serve un uomo di qualità ancora in mezzo al campo, uno che possa fare da suggeritore per gli attaccanti, magari Koopmeiners ma ha caratteristiche diverse. Poi nel gioco di Motta è fondamentale anche una spinta dai terzini bassi. Manca a sinistra soprattutto, e poi un centrale difensivo, anche per alternare".

Napoli, si parla di Neres:

"Sono incuriosito. Può essere molto importante per il Napoli, a patto che non ci siano cessioni. Manca ancora qualcosa nell'organico, l'obiettivo di Conte è di stare lì in alto, di essere subito competitivo. E Neres è interessante sotto questo aspetto, si può adattare a qualsiasi ruolo nel calcio di Conte".

Capitolo portiere, Meret ancora criticato. E si parla di Kepa e non solo:

"Non è così facile affrontare il tema portieri, ma un po' in tutte le piazze. Non è facile reperire sul mercato un portiere che sappia parare e costruire con i piedi. Serve lavorare con i piedi, non so se Meret abbia fatto il suo tempo a Napoli ma ci si può interrogare. Sul mercato c'è Szczęsny, se vuole un rilancio perché no? Sono sorpreso del fatto che la Juve non voglia puntarci ancora, anche se punta su un profilo forte e giovane come Di Gregorio, che però manca di esperienza. Io uno come Szczęsny al Napoli lo prenderei di corsa".

Milan sempre ok in amichevole. Che situazione vede lei?

"Si sta affermando l'idea di calcio di Fonseca. Ho visto le amichevoli, straordinario comportamento della squadra e con personalità. E' un atteggiamento offensivo ma si lavora meglio dietro. E' evidente l'impatto avuto da Fonseca finora, in attesa di migliorare la rosa. E abbiamo scoperto Torriani, classe 2005, davvero convincente. C'è qualcosa di interessante già nel lavoro di Fonseca, che ha già conquistato la fiducia del gruppo. Questo Milan gioca bene".