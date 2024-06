Impallomeni: "Napoli-Lukaku? Se ha voglia di sacrificarsi perché no"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.





Lukaku lo vedrebbe al Napoli? Può essere utile a Conte?

"Se ha la voglia di sacrificarsi ok, perché no? Bisogna vedere però tante cose. Mi dà la sensazione che i suoi gol non pesano più come in passato. E poi dà sempre la sensazione che quando di alza il livello, lui manca".

Oggi Yildiz contro Kvaratskhelia:

"Chi scelgo? Il turco ha carattere, colpi, a volte si intestardisce ed esagera. L'altro dipende dagli umori ma ha una voglia di arrivare mostruosa. Si parla di PSG, credo che 60 mln sono pochi ma quando ti ricapita un'occasione del genere?".

Italia, le scelte di Spalletti per la Spagna. Si parla di Cristante e Mancini:

"Non mi sorprenderebbe se Spalletti decidesse per qualche variazione. Bisogna interrogarsi sulla fase difensiva complessiva della squadra, che deve cambiare. Non perché Spalletti ha paura della Spagna, ma perché qualche volta all'esordio si è ballato".