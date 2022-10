Impallomeni: “Napoli mostruoso e spaventosamente forte, goleada che sta anche stretta”

A parlare delle italiane in Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



Il protagonista di Champions chi è stato?

"Ce ne sono tanti ma direi Spalletti. Non ho mai visto una cosa del genere. E' vero che si passa alla storia vincendo i trofei, ma ti puoi far ricordare anche per una partita. E' stata mostruosa, una goleada che sta anche stretta. Non ho più aggettivi per una squadra che è spaventosamente forte. E' un'onda imprevedibile e imprevista. Non so dove arriverà a maggio ma è qualcosa di mostruoso".

Crede di più in un Napoli che possa arrivare in fondo, in un Inter che possa ripartire o anche la Juventus?

"Premesso che serve anche avere molta fortuna e a gennaio sarà un altro campionato, nella preparazione della stagione Spalletti e lo staff, oltre alla società sul mercato, hanno lavorato bene. Non è il Napoli dello scorso anno, è più forte e gioca calcolando gli impegni successivi. La Juve se prende il giro giusto è molto forte".