Podcast Impallomeni: "Osimhen rischia di restare, il PSG desidera Kvara e non più lui"

A parlare dei temi del giorno a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, punterebbe su Lukaku?

"Se ha voglia di lanciarsi, lavorando sodo...deve ricostruirsi. Se vuole ritrovarsi, allora potrebbe provarci. Anche Conte potrebbe volerlo. Per me comunque 40 mln sono troppi".

Osimhen rischia di rimanere a Napoli:

"Mentre un anno e mezzo fa la clausola potevano pagarla, magari oggi con 70 mln può uscire, ma mi pare sia uscito fuori dai radar e non ci siano richieste. Al PSG l'oggetto del desiderio è Kvara e non lui".

La Lazio prova il colpo Gudmundsson. Che squadra sta uscendo fuori?

"Ha preso dei giocatori forti come Noslin e Tchaouna, se prende anche Gudmundsson sarebbe un altro profilo importante. Per me Tchaouna è forte fisicamente, è grezzo tecnicamente ma può avere un ottimo sviluppo. Se dovesse arrivare in forma Immobile, a sorpresa potrebbe essere il punto di riferimento di Baroni: se gli metti accanto dei ragazzi giovani forti, può tornare a fare la differenza. Gudmundsson sarebbe un gran colpo, è uno pronto".

Calafiori, il Bologna vuole tenerlo. 50 mln sono troppi?

"E' molto richiesto all'estero, ci sono Arsenal, Manchester United. Per lui è stato un grande Europeo. 50 mln sono troppi per il nostro mercato, per l'estero no".

Inter, cosa aspettarci dal mercato ancora?

"Marotta non ha escluso ancora delle sorprese".

Leao, Theo Hernandez e Maignan a rischio?

"Leao se lo vendi, lo vendi bene in Arabia ma altrove no. Theo Hernandez è strutturato, credo che non meno di 100 possa prendere. Per me c'è qualcuno di bussa, soprattutto alla porta di Theo. E forse anche Maignan".