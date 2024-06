Impallomeni: "Per Di Lorenzo c'è un problema ambientale, lo scambierei con Chiesa"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Chiesa un nuovo caso Dybala alla Juve?

"E' difficile che rinnovi. Credo che poteva venderlo 3 anni fa a 60 mln, magari all'estero si può ancora fare parecchio. In Italia c'è forte la Roma ma anche il Napoli, ma per me ha anche offerte all'estero. Lo vedrei bene in Premier. Lo vedo lontano dalla Juve non per Motta o una questione tecnica ma per la situazione contrattuale. L'agente Ramadani è in giro a sondare, poi vedremo".

Altro problema quello di Di Lorenzo a Napoli:

"Credo che sia un problema ambientale e c'è forte la Juve su di lui. Scambio con Chiesa? Direi con conguaglio a favore della Juve ma lo farei".

Zirkzee-Milan, trattativa avanzata:

"Credo si veda bene al Milan, è sicuramente un ottimo investimento, un attaccante moderno. Con lui farebbe un salto di qualità enorme il Milan, soprattutto dal punto divista del gioco. Esalterebbe le qualità di tanti intorno a lui".

Roma su figure molto giovani:

"La linea verde, nazionale e internazionale, è confermata. Poi Ghisolfi, che è stato elogiato da Farioli, sa che deve fare uno step in avanti la Roma. Lo farà con giocatori funzionali e devi inventarti qualcosa viste le cifre che circolano, magari con qualche incastro. Chiesa lo vedo difficile, magari solo con qualche eccezione eccellente. Sta montando questa cosa su Dybala, che ha anche una clausola rescissoria verso l'estero. E' evidente che lui vuole la Roma ma ci sono tante cose da calcolare".

Zirkzee-Milan potrebbe essere il colpo del calciomercato?

"Sì, ma da parte del Milan mi aspetto altri colpi".