Podcast Impallomeni: "Scudetto? Non solo Napoli, Juve e milanesi, una 5ª avrà calendario agevole"

"Sono curioso di vedere se sarà la squadra che subirà meno gol o quella che segna di più".

A parlare dei temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Bonucci nello staff dell'U20, che ne pensa?

"Non vorrei fosse un'occupazione contro l'astinenza da campo. Prima riesci a diventare un dirigente e ad abbandonare quella realtà, meglio sarà per lui. Magari l'esperienza dell'U20 lo può formare nei fondamentali iniziali. Se ha fatto così in bocca al lupo, rimane un ragazzo di valore".

Juventus che in Champions segna ma in campionato fa fatica:

"Mi piace come si esprime Motta, ha un'armonia interna. La Juve verrà misurata dai risultati, è sempre stato così, ma mi piace come si rapporta e come fa giocare la Juve. Ha vinto 5 volte tra Champions e campionato facendo 3 gol agli avversari. Il lavoro si vede, anche gli infortuni si contano, ma attendiamo. Ma c'è aderenza con il mondo Juve".

Cosa l'ha impressionata nell'inizio di stagione di Kalulu?

"L'autostima e la personalità, prima non era così".

Milan a caccia della riscossa in Champions. Cosa si aspetta da Leao e Theo Hernandez?

"Per me Fofana è il giocatore nuovo cardine di questo Milan. E' uno forte, cattivo agonisticamente parlando, un mediano vero. E' un equilibratore".

Lunga corsa di Napoli, Inter, Milan e Juventus in testa. Un motivo per puntare su una di queste?

"Sono queste quattro a lottare. Io però metto l'Atalanta, perchè è un campionato equilibrato. Sono curioso di vedere se sarà la squadra che subirà meno gol o quella che segna di più. L'Atalanta ha un calendario agevole o quasi ora, vedremo che risposta avrà come continuità. E sono curioso di vedere ancora Juve e Milan".