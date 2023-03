Impallomeni si sbilancia: "Osimhen andrà via in estate. Sorteggi? Il Napoli prenderà il Milan”

A commentare le italiane nelle coppe e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.



Napoli, Spalletti che evita i complimenti:

"E' una macchina infernale il Napoli, non ha grandi responsabilità. Ieri il Napoli ha fatto un pezzo di storia del club, lui l'ha fatta veramente. A Napoli c'è un ambiente compatto, un entusiasmo contenuto, sarà una festa poi e non un'esplosione di gioia. La Champions devi affrontarla senza timore. Se il Napoli trova un'italiana, paradossalmente avrà più difficoltà di una sfida europea. Ieri l'ho visto di una superiorità schiacciante. Con questa intensità non ha punti deboli. Va in difficoltà in un solo modo, se affronta una squadra che rinuncia alla fase creativa del suo gioco".

In questo cammino Champions cosa l'ha impressionata di più?

"La velocità in cui realizza le due fasi di gioco. Quando perde palla, difendono in 8 e anche quando vanno in avanti è così. Ha trovato qualcosa da questa estate, ADL ci farà un film prima o poi su questo".