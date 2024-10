Podcast Impallomeni su Inter-Juve: "L'insidia maggiore è per Motta, perderebbe certezze..."

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Caos Bologna-Milan, cosa fare?

"Situazione complicata, comunque fai rischi di sbagliare. Io sarei dell'avviso di giocare in altra sede, anche senza pubblico. Il regolamento parla chiaro, l'ultima parola spetta alla Lega. Ci vuole rispetto per le persone che hanno perso la vita sì, ma qui non è una questione di sensibilità ma di date, con un calendario compresso che non permette molti spazi. Il Bologna si sta opponendo, capisco le motivazioni, ma ci sono le polemiche anche che con le squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders, nel caso potrebbero saltare il big match successivo. Io spero trovino una soluzione che unisca tutti. Il mondo del calcio cosa può fare dopo che il sindaco ha detto no? Devono prenderne atto, è il calcio che subisce una certa decisione".

Inter-Juve tappa insidiosa per chi?

"Più per la Juve, che in caso di ko perderebbe delle certezze. Ha iniziato bene Motta col suo lavoro, ma non sarà facile per entrambe, viste le assenze, ma è più insidiosa per la Juve".

Lazio, in Europa altri segnali importanti:

"Equilibrio, entusiasmo, fiducia. Tante cose positive in questo gruppo. Baroni ha fatto un lavoro eccezionale fin dai primi giorni di ritiro. Il valore di una squadra si vede anche quando riesce a sfruttare la superiorità numerica. E lo ha fatto con molta lucidità e pazienza".

Roma di misura con la Dinamo Kiev, ma ancora tante difficoltà:

"E' una squadra che non genera emozioni ed è la cosa peggiore nello sport. E' una sorta di depressione, Juric sta amministrando e non si capisce nulla. Non c'è niente che ti possa trascinare ed emozionare".

Un ritorno di De Rossi la sorprenderebbe?

"Non lo so. Non mi sorprenderebbe. Non si capisce un granchè e per questo fatico a pensare uno scenario simile".

Inter-Juve, quale la chiave del match?

"Tante. Credo che ci sia grande equilibrio. La chiave tattica potrebbe essere Dimarco, con la sua spinta e le triangolazioni dal suo lato. La Juve può rispondere con l'organizzazione".