Podcast Impallomeni sull’Inter: “L’1-0 all’Arsenal e la gara col Napoli possono far girare la stagione”

vedi letture

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Un commento sulla prestazione dell'Inter?

"E' piaciuta tantissimo, applicazione e intensità contro un Arsenal che ci ha provato ma ha gestito bene. Questa partita e quella col Napoli possono far girare la stagione. C'è un piglio diverso in Champions, in campionato ha alti e bassi, soprattutto legato ai gol subiti. Ma l'Inter è lì e prontissima per il sorpasso".

Inter a due facce: ma è squadra più da campionato o da Champions?

"Potrebbe essere più da Champions, dipende dall'intensità dell'aggressività. Anche in campionato col Venezia ha lasciato occasioni. E' vero che anche ieri l'Arsenal, deludente, ha avuto delle opportunità, ma mi è piaciuta la voglia di raggiungere il risultato in maniera old-style. Non giocherà sempre così".

In Champions due italiane in particolare hanno convinto per prestazione e risultato: Milan e Atalanta. Guardando al campionato chi ritiene tra le due più da Scudetto?

"L'Atalanta, perchè ha tanti giocatori che risolvono le partite e un centrocampo che flirta con l'attacco, fa assist, segna, si diverte. E poi è più equilibrata e solida. Il Milan è un'ottima squadra, potrebbe anche riprendere la Juve, perché ha qualcosa di più dei bianconeri".